Sonora en luto: suspenden eventos culturales y turísticos tras explosión en Hermosillo

Luego de la lamentable explosión de una tienda Waldo´s en Hermosillo, la ciudad ha paralizado distintas actividades en señal de luto.

El Gobierno de Sonora anunció la suspensión de la Feria del Libro Sonora 2025 (Feli-Son), que estaba programada para llevarse a cabo del 8 al 15 de noviembre en la Plaza Bicentenario de Hermosillo.

Asimismo, el Ayuntamiento de Hermosillo informó de la cancelación del Festival del Globo previsto para los días 7, 8 y 9 de noviembre.

Las autoridades destacaron que la determinación se basa en un profundo “sentido de responsabilidad y empatía hacia quienes hoy enfrentan una pérdida irreparable”, buscando honrar la memoria de las víctimas y respetar el duelo que embarga a toda la comunidad sonorense.

En los próximos días el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y la Secretaría de Educación y Cultura informarán la nueva programación y agenda de los eventos que son parte de la identidad en Hermosillo.