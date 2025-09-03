Extienden suspensión de clases en Baja California Sur por el huracán Lorena
Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío propuso la suspensión de clases en todo el estado de Baja California Sur debido a la presencia del huracán Lorena.
La medida fue sometida a votación y resultó aprobada por unanimidad, por lo que aplica en los cinco municipios: Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé.
El gobernador explicó que, aunque en el norte del estado todavía no se registran lluvias, la suspensión se determinó como una acción preventiva para evitar el desplazamiento de estudiantes y personal educativo. De acuerdo con los pronósticos, en las próximas horas se espera el ingreso de bandas nubosas con lluvias intensas y vientos fuertes en toda la península.
Medida preventiva en todo el estado
Castro Cosío recalcó que la suspensión se mantendrá hasta nuevo aviso, dependiendo de la evolución del fenómeno meteorológico, y pidió a la población estar atenta a los comunicados oficiales.
Evolución del huracán Lorena
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Lorena se mantiene como huracán categoría 1, con vientos de hasta 120 km/h y oleaje elevado en costas del Pacífico mexicano.
Las autoridades llamaron a extremar precauciones, evitar cruzar arroyos y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.
