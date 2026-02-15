Escuelas suspenden clases el 16 y 17 de febrero con motivo del Carnaval 2026: lugares

La Secretaría de Educación Pública (SEP), en conjunto con autoridades estatales, confirmó que habrá una suspensión de clases los días lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026 en diversas regiones de México con motivo de la realización de diversos carnavales.

Esta medida se toma con motivo de las celebraciones tradicionales del Carnaval, permitiendo que estudiantes de nivel básico, que incluye primaria y secundaria, participen en los usos y costumbres locales en estados como Yucatán, Campeche, Sinaloa y Veracruz.

En el estado de Yucatán, el gobernador Joaquín Díaz Mena anunció formalmente que las actividades escolares se detendrán en todos los niveles educativos. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán enfatizó que esta disposición busca preservar la riqueza cultural, extendiéndose la medida a todas las instituciones públicas del sector.

En Sinaloa, la suspensión se concentra en el municipio de Mazatlán, mientras que en Veracruz aplica para el Puerto, Boca del Río, Alvarado, Medellín y Xalapa.

¿Cuál es la situación en La Paz, BCS, cuando hay Carnaval?

En Baja California Sur la situación presenta matices distintos, específicamente en la Ciudad de La Paz. Aunque no se ha decretado una suspensión total de labores como en el sureste del país, las festividades del Carnaval de La Paz también suele haber pequeños ajustes en la jornada educativa y administrativa, pero de una forma particular por cada plantel educativo.

De acuerdo con esta tradición de usos y costumbres, tanto burócratas como escuelas recorrerían su hora de entrada, iniciando actividades a las 9:00 horas para permitir disfrutar de las fiestas del Carnaval de La Paz 2026, no obstante, debes consultar cuál es el caso particular en tu plantel educativo o trabajo.

