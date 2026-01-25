SEP confirma suspensión de clases el 26 y 27 de enero por tormenta invernal; ¿en qué estados?

Tras la llegada de la tercera tormenta invernal a México y debido al pronóstico de que en las próximas horas se registrarán bajas temperaturas y nevadas en algunos estados, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la suspensión de clases para el lunes 26 y martes 27 de enero de 2026 en educación básica preescolar, primaria y secundaria.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha advertido que el termómetro podría descender hasta los 0 y 5 grados centígrados en distintas partes del país. Dicha determinación, informada por las autoridades educativas, prioriza el bienestar de la comunidad estudiantil frente a las condiciones climáticas extremas.

Sin embargo, es importante destacar que la medida no aplicará a nivel nacional, sino que se implementará en las entidades donde el termómetro alcanzará niveles críticos. La masa de aire frío que afecta al país es resultado de la interacción de un nuevo frente frío, lo que generará condiciones de cielo parcialmente nublado y heladas en zonas montañosas.

¿En qué estados habrá suspensión de clases el lunes 26 y martes 27 de enero?

Las autoridades educativas de Puebla y Chihuahua confirmaron que, ante la llegada de la tercera tormenta invernal, las clases presenciales quedarán suspendidas

En Tamaulipas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha establecido un criterio basado en el rigor del termómetro. Se determinó que las actividades escolares se suspenderán automáticamente en los municipios donde la temperatura alcance los 0 °C o menos.

En Puebla los municipios de la Sierra Norte y la Sierra Nororiental, como Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco tampoco habrá clases

En la Ciudad de México se mantiene activo el protocolo de “Temporada Invernal”, el cual permite que los alumnos asistan a sus clases con ropa abrigadora adicional al uniforme escolar, como chamarras, bufandas y gorros, para evitar enfermedades respiratorias.

Las autoridades de salud recalcan que, si un estudiante presenta síntomas como fiebre o tos, es preferible que no acuda a sus clases y reciba atención médica, notificando debidamente a la institución educativa para evitar contagios entre la comunidad estudiantil.

