Confirman suspensión de labores en La Paz por el Carnaval 2026

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado confirmó de manera oficial la suspensión de labores para todo el personal con residencia en el municipio de La Paz, Baja California Sur. Esta medida se toma en el marco de las festividades del Carnaval de La Paz 2026, denominado para esta edición como “Reinas del Cambio”, con el fin de permitir la participación de los trabajadores en las actividades culturales y recreativas.

De acuerdo con el documento oficial emitido bajo las facultades del Artículo 46 del Reglamento Interior de la dependencia, la interrupción de actividades iniciará este martes 17 de febrero a partir de las 13:00 horas. Las autoridades locales indicaron que esta disposición es de carácter obligatorio para todas las áreas correspondientes al sector público estatal en la capital del estado.

Asimismo, se informó que el retorno a las labores está programado para el día miércoles 18 de febrero, autorizándose el inicio de la jornada a partir de las 10:00 horas. La suspensión de labores aplica de manera generalizada para todo el personal, sin importar su esquema de contratación, beneficiando a trabajadores de confianza, por honorarios y personal sindicalizado.

Impacto administrativo por el Carnaval de La Paz 2026

El anuncio, derivado de una instrucción superior, busca coordinar la operatividad de las oficinas gubernamentales sin afectar las tradiciones locales. Cabe destacar que los servicios de emergencia y seguridad mantendrán sus guardias habituales para garantizar el orden durante el Carnaval de La Paz, mientras que las ventanillas de atención al público retomarán su horario extendido tras la suspensión de labores establecida.

Es importante que los ciudadanos que tengan trámites pendientes en dependencias estatales que cierran labores tomen previsiones, ya que la atención se verá limitada durante la tarde del martes. La administración estatal reiteró que esta facilidad administrativa es parte del apoyo a la identidad cultural sudcaliforniana y el sano esparcimiento de las familias paceñas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/

