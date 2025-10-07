Suspenden clases en Los Cabos y La Paz por huracán Priscilla: Consejo Estatal de Protección Civil

En sesión extraordinaria, el Consejo Estatal de Protección Civil votó a favor para suspender clases este martes en Los Cabos y La Paz en todos los niveles debido a las lluvias por el huracán Priscilla.

En el encuentro participaron alcaldes y representantes de los cinco municipios de Baja California Sur. Hasta ahora, el municipio de Los Cabos es el más afectado por las lluvias derivadas del huracán Priscilla. En San José del Cabo se han registrado acumulaciones de 50 milímetros, mientras que en Cabo San Lucas la cifra asciende a 80 milímetros.

En tanto, los reportes de Protección Civil señalan que en Loreto y Mulegé se espera la presencia de lluvias constantes hasta el jueves, por lo que se mantiene la vigilancia en zonas de riesgo y la preparación de refugios temporales en caso de ser necesarios.

Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada y evitar transitar por cauces o zonas bajas.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Priscilla podría degradarse a tormenta tropical en las próximas horas, aunque sus remanentes seguirán generando lluvias fuertes en la región norte del estado. Protección Civil estatal reiteró su llamado a la población a seguir las indicaciones oficiales.