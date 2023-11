Sustitución de pescado daña al ecosistema marino de BCS: Oceana

México carece de los mecanismos adecuados para identificar el origen y la ruta del pescado que se consume, según indicó la organización Oceana. Esta asociación, dedicada a la protección de los océanos, reveló que casi la mitad de los restaurantes en Baja California Sur practican la sustitución de pescados, hallazgos que se presentaron en el estudio “Gato X Liebre, Engaño en las mesas, peligro en los mares “.

De acuerdo con Oceana, muchas de las especies de pescado vendidas u ofrecidas en el estado no corresponden a las indicadas por los comerciantes, representando un riesgo tanto para los consumidores como para los sectores pesqueros y medioambientales.

Estas prácticas están vinculadas con la pesca y venta ilegal de especies marinas, según señaló Mariana Aziz Pico, directora de Campañas en Transparencia en Oceana en México.

“El problema no radica en que la comercialización de estas especies esté prohibida; de hecho, ninguna de estas especies figura en la norma 059 que prohíbe su venta. Sin embargo, al ser comercializadas con otros nombres, no podemos gestionarlas adecuadamente en términos de su estado de vulnerabilidad. Además, al no conocer qué se está pescando, cómo, cuándo y con qué nombre, no podemos garantizar el cumplimiento de los programas de manejo, las normas de conservación, periodos de veda, tallas mínimas y zonas de no pesca”, detalló.