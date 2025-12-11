Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 11 de Diciembre, 2025
Seguridad

Sustraen equipo de alta gama en tienda de tecnología de San José del Cabo

Dos personas encapuchadas forzaron una tienda de tecnología en San José del Cabo y se llevaron equipos de alta gama; el propietario confirmó que ya presentó la denuncia y que parte de los artículos habrían sido asegurados.
Daniela Lara
11 diciembre, 2025
Robo a tienda de tecnología en San José del Cabo: se llevan 17 iPhone y 6 iPads

IMG: Redes sociales

Una tienda de venta de artículos tecnológicos ubicada en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, fue víctima de un robo durante la madrugada del lunes 8 de diciembre, cuando dos sujetos sustrajeron equipos de alta gama y huyeron a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con videos y publicaciones difundidas en redes sociales, los individuos forzaron la puerta del establecimiento, rompieron un aparador de cristal y lograron llevarse 17 teléfonos iPhone de última generación y 6 iPads. Ambos permanecían encapuchados durante el atraco.

El propietario del local confirmó en redes sociales que ya presentó la denuncia correspondiente y que el Ministerio Público intervino en el caso. También señaló que, según la información que le han compartido usuarios, las personas presuntamente relacionadas con el evento habrían sido detenidas, aunque aseguró que no ha recibido notificación directa por parte de las autoridades.

Indicó además que un abogado ya trabaja en el seguimiento del expediente y que algunos de los equipos robados habrían sido asegurados.

Este hecho ocurre en plena temporada decembrina, periodo en el que se incrementa la circulación de efectivo por el pago de aguinaldos, bonos y otras prestaciones. Por ello, autoridades de seguridad reiteraron el llamado a la ciudadanía y al sector comercial para extremar precauciones, reforzar medidas de seguridad y reportar cualquier actividad sospechosa que pudiera derivar en hechos delictivos.

