Suzuki La Paz invita a la presentación del nuevo Dzire 2026 en su Noche Mexicana

Suzuki reafirma su compromiso con los clientes de Baja California al ofrecer vehículos confiables, seguros y con la más alta calidad de ensamble. Así lo destacó Brandon Alexis Bocanegra Hurtado, representante de la agencia, quien aseguró que la marca se distingue por sus motores eficientes, transmisiones duraderas y autos versátiles, ideales tanto para la ciudad como para carretera.

“Nos jactamos de tener coches con mayor calidad de armado, de motores y transmisiones. Son maquinitas para el diario, y lo que nos define como marca principalmente es la confiabilidad y la seguridad”, afirmó Bocanegra.

En el marco de las celebraciones patrias, la agencia Suzuki La Paz anunció su Noche Mexicana, que se llevará a cabo el 18 de septiembre a las 6:00 de la tarde en sus instalaciones. El evento contará con música, bebidas y una taquiza para los asistentes, quienes además podrán disfrutar de la premier del nuevo Suzuki Dzire 2026, antes de que salga a la venta oficial en México.

LEER MÁS: La Paz conmemora el 175 Aniversario de los Niños Héroes de Chapultepec

“La principal razón de esta noche es presentar el nuevo modelo Dzire 2026, sucesor de nuestro queridísimo Ignis. Invitamos a todos a conocer sus características y las promociones exclusivas que tendremos durante el evento”, adelantó el representante de la agencia.

El modelo Dzire 2026 llega para ocupar el lugar que deja el Ignis, ofreciendo innovaciones en diseño y tecnología. Además, Suzuki México anunció una colaboración especial con la próxima película de Los Cuatro Fantásticos, generando dinámicas y sorpresas para los asistentes.

Además del esperado lanzamiento, la agencia destacó otros modelos en promoción como la camioneta Fronx Booster Green 2025, que actualmente cuenta con atractivos planes de financiamiento, así como los clásicos Swift, Grand Vitara y Baleno, adaptados a las distintas necesidades de los clientes.

La entrada al evento es gratuita pero de cupo limitado; los interesados deberán confirmar su asistencia a través de las redes sociales oficiales de Suzuki La Paz o comunicarse directamente a la agencia.

Únete Laa nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICOla pa