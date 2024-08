“Swifties” con el “corazón roto” por conciertos cancelados en Viena

Centenares de fans de Taylor Swift se congregaron el jueves en Viena para consolarse de la cancelación de los tres conciertos que la superestrella estadounidense debía dar esta semana en la capital austríaca pero que fueron cancelados por riesgo de atentado.

Los cantos resonaban en la pequeña calle Corneliusgasse de Viena, popular entre las “swifties” debido a que su nombre recuerda al de uno de las canciones de la artista, “Cornelia Street”.

La víspera, los fans recibieron la inesperada noticia de la anulación de tres conciertos de Taylor Swift, al tiempo que las autoridades anunciaron que habían frustrado un atentado suicida planeado por un islamista, sospechoso de querer provocar un baño de sangre en el interior del estadio.

“Al principio no me lo creía, y cuando comprendí que era verdad me sentí destrozada”, contó a AFP Veronika Dubkova, que viajó desde República Checa para asistir a uno de los conciertos.