Comienza la revisión del T-MEC: ¿Se salva el acuerdo comercial trilateral?

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) se prepara para dar inicio mañana, miércoles 3 de diciembre, a las cruciales audiencias públicas en Washington D.C.. Este foro abrirá oficialmente la etapa de consultas orales que definirán el futuro de la primera revisión conjunta del T-MEC de cara a 2026.

Esta revisión es obligatoria según el Artículo 34.7 del T-MEC, que obliga a las tres naciones a evaluar su funcionamiento seis años después de su entrada en vigor, ocurrida el 1 de julio de 2020. La USTR formalizó la modificación de la fecha original (programada para el 17 de noviembre), anunciando el nuevo calendario para la audiencia el 7 de noviembre.

El interés en este foro es masivo, evidenciado por los más de 1,500 comentarios que la USTR recibió de empresas, organizaciones y sectores productivos de los tres países. Además, existen 175 solicitudes específicas para intervención oral durante las jornadas de la audiencia pública.

¿Qué asuntos clave definirán la extensión del T-MEC?

Las discusiones prometen ir más allá de los temas puramente comerciales, incluyendo asuntos delicados como el endurecimiento de reglas de origen, normas laborales y regulación ambiental. Sectores clave como la manufactura, la agricultura y la logística también advirtieron que se discutirán las cadenas de suministro críticas y el contenido digital.

Jorge Molina, consultor de políticas públicas y comercio exterior, explicó que los comentarios de los participantes se agruparán en cinco apartados principales. Estos apartados destacan la operación e implementación del tratado, su cumplimiento y las recomendaciones para promover el comercio equilibrado y el acceso a nuevos mercados.

¿Se fortalecerá la competitividad regional frente a China?

Una sección clave en la agenda es la que aborda las estrategias para fortalecer la seguridad económica y la competitividad de América del Norte. Esto incluye la cooperación relacionada con políticas que no son de mercado y las prácticas de otros países, mencionando específicamente a China.

También se examinarán los factores que impactan el clima de inversión y la efectividad del T-MEC para promover el liderazgo tecnológico y la productividad de Estados Unidos. Las jornadas de la audiencia se desarrollarán de forma consecutiva el 3, 4 y 5 de diciembre en la sede de la United States International Trade Commission (USITC) en Washington, D.C.