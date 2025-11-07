Tábata Jalil publica mensaje reflexivo y desata críticas en redes sociales

La conductora Tábata Jalil volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir una fotografía acompañada de una cita de Albert Einstein y un mensaje que invitaba a la reflexión: “México nos necesita despiertos, valientes y con el corazón en alto”.

Aunque su intención parecía motivacional, varios usuarios interpretaron el texto como una postura política. En los comentarios, algunos seguidores la elogiaron por expresar su opinión, mientras otros la criticaron y le pidieron “dejar la política” o “dedicarse al entretenimiento”.

El mensaje coincidió con un ambiente social sensible, lo que amplificó las reacciones. Tábata Jalil, conocida por su trabajo en televisión y su presencia constante en redes, no respondió directamente a las críticas, pero su publicación volvió a abrir el debate sobre el papel de las figuras públicas cuando abordan temas sociales o políticos.

