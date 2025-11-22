Tacos de 133 pesos son los que detecta la Profeco en Tulum

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que durante un operativo de verificación en establecimientos de Tulum, Quintana Roo, detectó precios excesivos en tacos, hamburguesas, bebidas y otros productos alimenticios, lo que generó diversas quejas de visitantes y consumidores.

El operativo incluyó la visita a 29 espacios comerciales, entre tiendas, farmacias, restaurantes y hoteles, además de un recorrido por 22 negocios dentro del Parque Jaguar, donde se revisaron menús, tarifas y condiciones de servicio.

En el monitoreo se encontraron casos como tacos de hasta 400 pesos por una orden de tres piezas y hamburguesas que superaban los 400 pesos, según informó el personal de la Profeco, al señalar que los precios estaban por encima del promedio nacional.

Las verificaciones también revelaron tarifas elevadas en habitaciones de hoteles, donde los costos oscilaron entre mil 200 y más de 13 mil pesos, con establecimientos como Diamante K y Mi Amor registrando los valores más altos.

Debido a irregularidades como no exhibir precios, presentar menús en moneda extranjera o no entregar comprobantes, se colocaron sellos de suspensión en varios establecimientos visitados.

El personal de la Procuraduría Federal del Consumidor también revisó 11 productos alimenticios y bebidas, detectando costos elevados en guacamole, quesadillas y otros alimentos de consumo común entre turistas.

Hasta el cierre del informe, la autoridad pidió a los consumidores mantenerse atentos y denunciar abusos en los precios durante su visita a la zona turística.