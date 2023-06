Tadeo Camacho Ledezma: juventud, pasión y triunfos en el ciclismo sudcaliforniano

Juventud y deporte, una combinación que podría parecer difícil de conjugar. Sin embargo, Tadeo Camacho Ledezma ha sabido manejarla a la perfección al definir y alcanzar sus objetivos en el mundo del ciclismo, una disciplina que le ha brindado cansancio, dolor y, sobre todo, alegrías.

Nacido en Cabo San Lucas, Tadeo se ha destacado al ganar dos medallas de oro y una de bronce en la reciente edición de los Nacionales CONADE, celebrados en la ciudad de Aguascalientes.

Al hablar sobre su preparación física y mental previa a esta importante competencia nacional, Tadeo destacó las emociones que experimentó una vez que estuvo allí.

“No es algo que se logra de un momento a otro, es algo en lo que he estado pensando durante muchos años. Es un trabajo constante que he estado haciendo durante 2 o 3 años, donde se forman ideas en tu mente, se generan sueños y dices: ‘¿A quién no le gusta ganar?’. Creo que cualquier deportista que se dedica al 100% a su deporte quiere eso, ganarlo todo”, expresó.

“A veces, los domingos, cuando todos descansan, yo estoy entrenando a las 7 de la mañana. Me toca irme a la carretera y recorrer 100 o 80 kilómetros. Los lunes, por ejemplo, son mi único día de descanso, pero a veces surgen imprevistos y me dicen que tengo que ir al gimnasio o a la pista. Yo vivo en Cabo San Lucas y tengo que venir a entrenar a San José todos los días”, agregó.