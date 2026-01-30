¡Rumbo al regional! Talentos de taekwondo en BCS aseguran su lugar en la etapa clasificatoria

Tras una destacada participación en el selectivo estatal, diversos atletas de taekwondo en Baja California Sur aseguraron su lugar para representar a la entidad en la próxima fase regional de los Juegos Nacionales Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 2026.

El evento, que reunió a los mejores exponentes de los cinco municipios, se llevó a cabo este fin de semana en La Paz, donde se midieron habilidades en las modalidades de combate y formas (poomsae).

La delegación conformada por el taekwondo sudcaliforniano demostró un alto nivel competitivo, cumpliendo con los criterios de evaluación establecidos por la Asociación Sudcaliforniana de Taekwondo. Los jóvenes deportistas lograron imponerse en sus respectivas categorías, desde infantil hasta juvenil, consolidando el esfuerzo de meses de entrenamiento en sus escuelas locales.

El objetivo central de este certamen fue conformar una selección sólida que pueda competir por las medallas en la siguiente etapa ante representantes de otros estados del noroeste del país. Los entrenadores destacaron que el talento deportivo en la disciplina del taekwondo ha crecido exponencialmente en la región, posicionando a BCS como un rival fuerte en el panorama nacional.

El camino hacia los Nacionales CONADE y el éxito del deporte estatal

El éxito de estos taekwondistas no es coincidencia, sino fruto de la colaboración entre el Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE) y las ligas municipales. Históricamente, Baja California Sur ha sido una potencia en deportes de contacto, y el taekwondo ha aportado un número significativo de preseas al medallero estatal en ediciones anteriores de los Juegos Nacionales CONADE.

Las estadísticas de la asociación indican que este año la participación femenina aumentó un 15% en comparación con el ciclo anterior, lo que refleja una mayor apertura y desarrollo de la disciplina en ciudades como Los Cabos y La Paz. Ahora, los clasificados entrarán en una fase de concentración técnica para perfeccionar su estrategia de cara al regional, donde el nivel de exigencia será superior.

Finalmente, las autoridades deportivas señalaron que seguirán impulsando el fomento a estas disciplinas para alejar a la juventud de conductas de riesgo y fortalecer el tejido social a través del deporte de alto rendimiento.

