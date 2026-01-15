Científicos crean un nuevo tipo de azúcar saludable que conserva el sabor sin afectar la salud

Investigadores de la Universidad de Tufts, en Estados Unidos, han desarrollado un tipo de azúcar poco común, la tagatosa, con un sabor muy similar al del azúcar de mesa tradicional, una fracción menor de calorías y un impacto reducido en la salud metabólica.

Esto la coloca como una alternativa prometedora frente al consumo de azúcares y edulcorantes convencionales.

Una alternativa real al azúcar tradicional

La tagatosa es un monosacárido que se encuentra en pequeñas cantidades en lácteos y frutas, pero hasta ahora su producción en volumen había resultado costosa y poco eficiente.

El equipo de Tufts describió en la revista Cell Reports Physical Science un método biotecnológico que utiliza bacterias modificadas para convertir glucosa común en tagatosa con rendimientos de hasta 95%, lo que podría hacer viable su fabricación a gran escala.

Este azúcar raro ofrece alrededor del 92% del dulzor del azúcar tradicional, pero con casi 60% menos calorías y un impacto mucho menor sobre los niveles de glucosa e insulina en sangre una ventaja significativa para personas con diabetes o riesgo metabólico.

¿Por qué es relevante para la salud pública?

El consumo excesivo de azúcar añadido está asociado con obesidad, diabetes tipo 2, caries dental y otras enfermedades crónicas, un enorme desafío para la salud pública global.

En México y otros países, estas condiciones representan una carga creciente sobre los sistemas de salud.

Frente a esto, las alternativas edulcorantes tradicionales han tenido aceptación comercial, pero no siempre han estado exentas de debate sobre sus efectos metabólicos y su impacto en la microbiota intestinal.

La tagatosa se comporta más como el azúcar tradicional y parece limitar el crecimiento de bacterias que causan caries, al tiempo que favorece la composición de una flora intestinal más saludable.

Del laboratorio a tu mesa: ¿qué falta?

Aunque los resultados son alentadores, el desarrollo todavía se encuentra en una fase preclínica.

A pesar de que la tagatosa ya está clasificada por la FDA como “generalmente reconocida como segura” en Estados Unidos, el nuevo proceso de producción deberá pasar por:

Ensayos de seguridad alimentaria,

regulaciones internacionales y,

pruebas clínicas a gran escala.

Todo esto antes de que pueda integrarse al mercado global de alimentos y bebidas.

Expertos en nutrición y salud pública señalan que contar con alternativas más seguras y funcionales al azúcar convencional podría tener un impacto positivo en dietas modernas altamente procesadas, donde los azúcares añadidos son omnipresentes y difíciles de reducir sin sacrificar sabor.

La tagatosa, si se comercializa ampliamente, podría ofrecernos “lo mejor de ambos mundos”: el disfrute del dulce con un perfil saludable y sin los efectos secundarios asociados a muchos edulcorantes artificiales.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO