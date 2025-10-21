Talento local se luce en el cuarto día de las Fiestas Tradicionales Cabo San Lucas 2025

Una noche para celebrar el talento de Los Cabos

El talento sudcaliforniano brilló durante el cuarto día de las Fiestas Tradicionales Cabo San Lucas 2025. El Festival Musical de Talento Local reunió a artistas del municipio en una velada que celebró la cultura, el arte y la música.

El escenario se llenó de energía con intérpretes de distintos géneros. En el ámbito urbano, jóvenes del rap local como JD Jacho, David Callejas, Suizo 23, Boricua SSK, Mike TG, Hasel One, Yong Raven, Trust, SNEQ y Zaire Portal compartieron sus canciones. El público los acompañó con aplausos y coros en cada presentación.

Música regional y diversidad en escena

El toque regional llegó con agrupaciones como Grupo GC, Grupo Refrán, Grupo Indomable, Grupo Alkance y Grupo Indeleble. Ellos llevaron la música norteña y campirana a la plaza principal, llenando el ambiente de alegría y tradición.

Además, el Drag Show de Kinky Pop, titulado “Una muñekita súper star”, aportó un momento de inclusión y colorido. Este espectáculo celebró la diversidad artística que distingue a Los Cabos.

Cierre con ritmo tropical y mensaje de apertura

El grupo Tropicana Show Music cerró la noche con su ritmo tropical. Familias, jóvenes y visitantes bailaron al compás de sus canciones, reafirmando el espíritu festivo de las celebraciones.

Durante su intervención, la delegada municipal de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe, destacó la importancia de abrir espacios para el talento local. “Estas fiestas son del pueblo y para el pueblo. Es vital crear escenarios donde nuestros jóvenes puedan brillar. Este festival refleja una nueva etapa de apertura y reconocimiento para la cultura en Los Cabos”, afirmó.

El evento también contó con la presencia de la síndica municipal Nélida Alfaro Rosas, el director de Atención Ciudadana Manuel Guerrero Avilés, y el director de Desarrollo Social Carlos Castro Ceseña, entre otros funcionarios.

Las Fiestas Tradicionales Cabo San Lucas 2025 continuarán hasta el miércoles 22 de octubre. Entre los eventos más esperados están las presentaciones de Los Tucanes de Tijuana, el martes 21, y Marco Antonio Solís, quien cerrará con broche de oro esta edición dedicada al orgullo y la identidad de Los Cabos.