Imparten taller sobre conservación de la tortuga marina en Los Cabos

La Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, encabezada por Natali Cruz Ocampo, impartió un taller de conservación de la tortuga marina dirigido a personal hotelero y ciudadanía interesada.

El objetivo fue fortalecer el manejo adecuado de esta especie emblemática en el municipio y sumar aliados en su protección.

Durante el taller participaron la II regidora Petra Juárez Maceda, el III regidor Andrés Liceaga Gómez, asesores de la I Regiduría y el director de Recursos Naturales y Vida Silvestre, Jorge Armando López Espinoza.

El regidor Liceaga subrayó la importancia de que el sector hotelero reciba capacitación, ya que tiene contacto directo con las playas y puede contribuir al cuidado de los nidos. También hizo un llamado a la ciudadanía para evitar prácticas nocivas como ingresar vehículos a la playa o dejar basura que llega al mar.

Por su parte, López Espinoza recordó que el programa de conservación de la tortuga marina lleva 25 años en Los Cabos y actualmente trabaja con 50 hoteles. Señaló que muchos asistentes no tenían conocimientos previos, por lo que estas capacitaciones son esenciales.

Asimismo, informó que cualquier avistamiento de tortugas puede reportarse al 911, y que se está dando prioridad a escuelas y grupos infantiles, incluyendo niñas y niños con discapacidad, para que participen en la liberación de crías, fomentando desde pequeños una cultura ambiental.

