Personal de salud de La Paz se capacita para garantizar el derecho al aborto seguro

Los esfuerzos de sensibilización sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) avanzan en Baja California Sur. El Instituto Municipal de las Mujeres de La Paz (IMM) y la Red “Tú decides” concluyeron un ciclo de ocho talleres presenciales dirigidos a personal de centros de salud comunitarios. Esta iniciativa se llevó a cabo en coordinación con el sistema IMSS Bienestar.

La capacitación, denominada “Servicios de aborto seguro, de calidad y oportunos”, busca proporcionar conocimiento crucial sobre la diferencia entre ejercer un derecho y el estigma social.

Cobertura comunitaria y el combate al estigma

Las ocho sesiones se realizaron en diversas comunidades del municipio de La Paz, Baja California Sur. Las localidades beneficiadas por estos talleres fueron:

El Carrizal

Chametla

San Antonio

Los Planes

El Calandrio

San Bartolo

Calafia

El Centenario.

Christa González Robinson, directora del IMM, señaló que el personal capacitado actúa como la “primera puerta” para las mujeres y personas con capacidad de gestar. El objetivo fundamental es que la ciudadanía tenga el conocimiento necesario para ejercer sus derechos reproductivos.

Servicios de aborto se expanden a zonas no urbanas

Paola Arzate, responsable de la Red “Tú decides”, destacó la importancia de que la sensibilización se extienda más allá de la capital. Anteriormente, los esfuerzos se concentraban en la zona urbana, pero ahora se busca llegar a las mujeres que no cuentan con los servicios mencionados en sus localidades.

Este trabajo tiene implicaciones a nivel social, cultural y político, y se seguirá capacitando al personal de los Centros de Desarrollo Comunitarios. Como paso siguiente, la Red anunció que se realizará un noveno taller vía remota con el fin de convocar a instituciones a nivel estatal.

El derecho al aborto en Baja California Sur

Es importante recordar a las gestantes que en el estado de Baja California Sur el aborto es Legal. Es posible interrumpir un embarazo por libre decisión hasta las 12 semanas completas de gestación.

Para acceder a estos servicios, las personas no requieren ser derechohabientes. El único requisito necesario para la atención es la presentación de la CURP.

Diversas unidades de salud en La Paz proporcionan actualmente servicios de ILE. Entre ellos se encuentran el Centro de Salud Urbano La Paz, el Centro de Salud “El Calandrio” y el Centro de Salud de la Comunidad del “Carrizal”. Otros centros de salud comunitarios que ofrecen el servicio son los de Chametla, El Centenario, San Bartolo y Calafia.