ISMUJERES impulsa empoderamiento con taller de mecánica básica en La Paz

En un esfuerzo por romper estereotipos de género y fortalecer la autonomía femenina, el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres (ISMUJERES), en colaboración con Chevrolet La Paz, impartió el Taller Básico de Mecánica Automotriz para Mujeres, beneficiando a 80 participantes.

La capacitación teórico–práctica incluyó temas como revisión de niveles, cambio de llantas, detección de fallas comunes y reconocimiento de elementos mecánicos esenciales, conocimientos que buscan brindar mayor seguridad y confianza a las asistentes en el manejo de sus vehículos.

La titular de ISMUJERES, Irene Berenice Serrato Flores, subrayó que este tipo de iniciativas fortalecen el empoderamiento económico y personal de las mujeres, al tiempo que pueden convertirse en oportunidades de ingresos adicionales.

“Es importante que ellas formen parte de estos espacios, adquiriendo herramientas que fortalezcan su seguridad y autonomía”, declaró Serrato Flores.

Este taller se enmarca dentro del Eje 4: Empoderamiento Económico, componente clave de la Cruzada Estatal contra las Violencias de Género “Párale a la Violencia”, que promueve acciones de inclusión, capacitación y desarrollo para cerrar brechas en sectores dominados históricamente por hombres.

El éxito de la actividad en La Paz ha impulsado la planeación de una segunda edición en Los Cabos, cuyo registro estará disponible en las redes sociales oficiales de ISMUJERES.

