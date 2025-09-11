Imparten primer Taller Básico de Protección Civil en el Congreso del Estado

El Congreso del Estado de Baja California Sur, a través del diputado Sergio Guluarte Ceseña, secretario de la Comisión de Protección Civil, organizó el primer Taller Básico de Protección Civil con la participación de líderes comunitarios del IV Distrito.

El taller se realizó en la sala de comisiones “Armando Aguilar Paniagua” y fue impartido por el doctor Miguel Ángel Imaz Lamadrid, investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). Esta iniciativa forma parte de los acuerdos derivados del Foro Estatal de Protección Civil, realizado previamente en San José del Cabo.

El legislador Sergio Guluarte explicó que esta capacitación es el primer paso para conformar brigadas vecinales capacitadas en atención a emergencias, considerando que Baja California Sur es un estado vulnerable a huracanes, sismos y otros desastres naturales.

“Es el primer escalón para seguir atendiendo el tema. Pretendemos ampliarlo al resto de las colonias y de todo el Estado”, subrayó el diputado, quien agradeció el respaldo del rector de la UABCS, Dr. Dante Arturo Salgado González.

Asimismo, destacó que la protección civil es esencial para salvaguardar vidas, bienes y el entorno mediante acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación. Por ello, es fundamental fomentar una cultura de seguridad que reduzca la vulnerabilidad de las comunidades y permita una atención efectiva ante emergencias.