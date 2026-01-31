El tamal choyero: identidad, ingenio y sabor sudcaliforniano

En Baja California Sur, el Día de la Candelaria no solo se celebra alrededor de la mesa, sino también desde la memoria colectiva. Entre ollas, vapor y hojas que envuelven historia, el tamal choyero o sudcaliforniano se mantiene como uno de los platillos más representativos de la región, no solo por su sabor, sino por el profundo valor cultural que resguardan sus ingredientes.

De acuerdo con Aníbal Amador Castro, narrador de historias en San José del Cabo, México cuenta con alrededor de 500 recetas distintas de tamales, y Baja California Sur aporta una versión única que refleja su entorno, su historia y la capacidad de adaptación de sus comunidades.

“En nuestro país existen alrededor de 500 recetas de elaboración de tamales y Baja California Sur no es la excepción. La característica principal es que puede o no llevar hueso de res con carne; puede ser de chivo o de cerdo, o cochi como decimos localmente, además de verduras que nos dan identidad como sudcalifornianos”, explicó.

El tamal choyero se distingue por una combinación de ingredientes que narran el pasado del estado: carnes disponibles según la región, verduras como papa o camote —este último común en comunidades como Santiago o La Ribera— y elementos que llegaron con la historia misional, como la aceituna y las pasitas. Todo ello se integra con el chile colorado, que aporta el sabor característico a la masa.

Otro rasgo que refuerza su identidad es la forma en la que se envuelve. Lejos de una receta rígida, el tamal sudcaliforniano se adapta a lo que hay a la mano.

“Es un tamal que viene envuelto en hoja de plátano o en hoja del mismo elote, del maíz; va a depender de los elementos que tengamos. Aquí se habla mucho del ingenio de las mujeres en Baja California Sur para poder adaptarnos a lo que tenemos”, destacó Amador Castro.

Más allá de la receta, la preparación del tamal choyero es un acto comunitario. Tradicionalmente, involucra a toda la familia: desde quienes limpian y sazonan los ingredientes, hasta quienes envuelven, cocinan y finalmente comparten el platillo en fechas especiales como la Candelaria, bautizos, cumpleaños o celebraciones religiosas.

Aunque en otras regiones del país existen tamales ampliamente reconocidos, el valor del tamal sudcaliforniano radica en su capacidad de preservar identidad.

“Sabemos la importancia que tiene el tamal oaxaqueño o el de Sinaloa, que son muy buenos, pero el tamal del municipio de Los Cabos conserva elementos de identidad que las familias cabeñas han logrado resguardar. Desde ahí viene un ejercicio de revaloración”, subrayó.

Finalmente, el narrador hizo un llamado a la comunidad a consumir lo local, reconociendo que, aunque los insumos se han encarecido con el tiempo, el esfuerzo vale la pena.

“Vale la pena consumir algo 100 por ciento con valor cultural, algo que nos identifica y que estoy seguro les va a encantar”, concluyó.

Así, en cada bocado de tamal choyero no solo se celebra el Día de la Candelaria, sino también la historia, el ingenio y la identidad de Baja California Sur.

