Los tamales tendrán que espera este 2 de febrero, Día de la Candelaria

El 2 de febrero marcará una celebración atípica del Día de la Candelaria en 2026, ya que coincidirá con un día feriado que formará parte de un puente largo, situación que podría modificar las dinámicas tradicionales en torno a los tamales y las reuniones habituales.

Este 2 de febrero, el descanso oficial se deberá a la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución, cuya fecha histórica es el 5 de febrero, pero que se recorrerá al lunes para generar un fin de semana extendido.

Habitualmente, el Día de la Candelaria se celebra en oficinas y escuelas, donde se comparten tamales como parte del cierre simbólico de la temporada de Reyes; sin embargo, al no haber actividades laborales ni escolares, esta costumbre podría reducirse en espacios públicos.

El nuevo calendario podría llevar a que la celebración del 2 de febrero se traslade a reuniones familiares o encuentros privados, manteniendo viva la tradición, pero en un entorno distinto al habitual.

Comerciantes dedicados a la venta de tamales han señalado que el puente largo podría impactar sus ingresos, ya que el consumo suele incrementarse cuando la fecha coincide con jornadas laborales.

Aun así, muchas familias ya contemplan mantener la tradición del Día de la Candelaria, asegurando que los tamales sigan siendo el centro de la mesa, pese a los cambios derivados del calendario oficial.

