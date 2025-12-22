Tamales, música y tradición: Cabo San Lucas celebró el festival “El Tamal le dijo a la Olla”

Un encuentro con sabor y raíces

Los Cabos, BCS.– Con una amplia participación ciudadana y una muestra representativa de la riqueza gastronómica y cultural de los pueblos originarios, el Instituto Municipal de Asuntos Indígenas y Afromexicanos (IMAIA) celebró la quinta edición del festival “El Tamal le dijo a la Olla” en la plaza pública León Cota Collins, en Cabo San Lucas.

El evento reunió a cocineras y cocineros tradicionales de distintas regiones del país, quienes ofrecieron una variedad de tamales elaborados con técnicas ancestrales, ingredientes regionales y recetas transmitidas de generación en generación.

Más que un platillo: cultura viva

El festival incluyó presentaciones de danza tradicional, música andina y banda de viento, brindando a las familias asistentes una experiencia cultural única.

La segunda regidora María Petra Juárez Maceda, presidenta de la Comisión edilicia de Asuntos Indígenas, destacó la relevancia de generar espacios de difusión y reconocimiento para las expresiones culturales y gastronómicas de los pueblos indígenas y afromexicanos que forman parte de la identidad de Los Cabos.

Preservar la esencia del tamal

En su mensaje, el director general del IMAIA, Leonardo Jiménez Castrejón, explicó que el festival busca preservar la gastronomía indígena y rescatar la esencia del tamal como alimento ancestral y nutritivo.

“El tamal se elabora con hoja de elote, totomoxtle, hoja de papatla, hoja de plátano o incluso hojas con propiedades curativas, como la hoja santa. Es importante cuidar su esencia, porque se ha ido desvirtuando su preparación”, señaló.

Respaldo comunitario y gobierno local

Jiménez Castrejón agradeció el apoyo del alcalde Christian Agúndez Gómez, subrayando que la actual administración ha dado sentido y respaldo a los pueblos originarios que han llegado a Los Cabos en busca de oportunidades.

La quinta edición de “El Tamal le dijo a la Olla” reafirma que la gastronomía es también un vehículo de identidad y memoria. Entre sabores, música y convivencia, Cabo San Lucas celebró la riqueza cultural que sigue dando vida a sus comunidades.

