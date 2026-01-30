Este 2 de febrero a comer tamales en el Jardín Velasco de la Paz por el Día de la Candelaria

Este 2 de febrero a venta de tamales por el Día de la Candelaria se instala en el Jardín Velasco, donde productoras locales ofrecerán sus platillos desde temprano. La jornada gastronómica, programada de 9:00 a 14:00 horas, convertirá al Jardín Velasco en el punto de encuentro para celebrar el 2 de febrero con recetas tradicionales y apoyo al emprendimiento comunitario.

El encuentro reúne a mujeres productoras de comunidades indígena y afromexicana radicadas en La Paz, quienes presentaran tamales de maíz y en hoja de plátano. La oferta incluye rellenos de puerco en salsa verde, pollo con mole, costilla en salsa verde, puerco y camarón, entre otros sabores que forman parte del patrimonio culinario regional.

Las organizadoras invitan a la ciudadanía a sumarse a la celebración y respaldar a las emprendedoras, quienes comparten sus platillos con el propósito de preservar y difundir las tradiciones mexicanas vinculadas al Día de la Candelaria.

El Día de la Candelaria se celebra cada 2 de febrero y marca uno de los rituales más arraigados del país: comer tamales en comunidad. La costumbre se enlaza con la Rosca de reyes, partida el 6 de enero, cuando a quien encuentra la figura del Niño Dios le corresponde invitar los tamales semanas después.

De acuerdo con la tradición cristiana, la fecha conmemora la presentación del Niño Jesús en el templo, 40 días después de la Navidad. En México, este día también simboliza el cierre del ciclo navideño, con familias que llevan al Niño Dios a bendecir y luego comparten tamales y atole con allegados.

El origen del platillo es prehispánico: “tamalli” significa “envuelto”, y desde entonces los tamales han sido esenciales en ceremonias y celebraciones. Hoy, los sabores clásicos —verdes, rojos, dulces, mole y rajas— conviven con variantes contemporáneas como cochinita, frijol, lomo, piña, arroz con leche o chocolate.

Así, la mesa del 2 de febrero se convierte en un espacio de encuentro. Más allá del sabor elegido, lo central es compartir la tradición y celebrar el Día de la Candelaria con un buen tamal.