Estas colonias de La Paz tendrán baja presión de agua HOY 15 de septiembre por reparaciones

Diversas colonias de La Paz tendrán baja presión de agua potable este lunes 15 de septiembre, debido a las reparaciones que realiza el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (OOMSAPAS) en el Acueducto Carrizal-La Paz, a la altura de la comunidad La Trinidad.

Colonias con afectaciones en el tandero

El organismo detalló que las cuadrillas trabajan en la zona para restablecer la operación de los pozos fuera de servicio. Mientras tanto, las colonias programadas en el tandeo y que tendrán baja presión en el suministro serán:

Camino Real (parte baja y alta)

Ayuntamiento

Arcoíris 1 y 2

La Fuente

Progreso

Tabachines

Valle del Mezquite

Perlas del Golfo

Californias



Zonas con menor impacto

Además, se reportó que también podrían presentarse baja presión de agua en sectores de las zonas este, norte, centro y noreste de la ciudad, aunque en menor medida que en las colonias enlistadas.

Reparaciones en marcha

Las reparaciones en el acueducto se realizan tras las lluvias recientes que generaron daños en la infraestructura. OOMSAPAS informó que las labores se llevan a cabo con cuadrillas especiales para recuperar el servicio lo antes posible.

El organismo pidió comprensión a la ciudadanía y recomendó tomar previsiones en el uso del agua mientras se normaliza el suministro.

