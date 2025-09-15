VIDEO: Critican a Tano Ortiz por “falta de humildad” tras llegar al campo donde se llevaría a cabo el clásico chileno

Fernando “Tano” Ortiz, recién llegado al mando de Colo Colo, ha generado polémica tras ser captado evadiendo el camino de tierra para mantener limpios sus zapatos al ingresar al Estadio Santa Laura, recinto donde se disputó la Supercopa de Chile.

A pesar de la derrota contundente ante Universidad de Chile, no sólo su trabajo táctico recibió críticas, sino también esta actitud, considerada por algunos hinchas y medios chilenos como una muestra de desconexión con la realidad del club y del entorno.

El debut de Ortiz en una gran final con Colo Colo terminó en derrota ante la “U” de Chile y dejó en evidencia más que debilidades tácticas: abrió el debate sobre la imagen del argentino como DT, sobre todo tras unas imágenes que rápidamente se viralizaron.

El video viral de Tano Ortiz en Sana Laura

Las cámaras captaron al “Tano” Ortiz evitando el trayecto natural de tierra y piedras del exterior del Santa Laura, optando por pisar solo sobre el pasto para no ensuciar sus tenis blancos.

Algunos hinchas y medios locales interpretan el gesto como una señal de distancia con las realidades menos glamorosas del fútbol argentino o chileno, argumentando que más que preocuparse por su imagen, debería enfocarse en resolver los problemas tácticos que dejaron a Colo Colo sin posibilidades, incluso antes de culminar la Supercopa.

El choque entre expectativas y la derrota

Ortiz llegó con un alto perfil, pues venía de la Liga MX, con experiencia en clubes importantes, en donde se trabajaba con mayores comodidades, infraestructuras y logística.

En contraste, Santa Laura y ciertas instalaciones del fútbol chileno demandan adaptaciones no solo deportivas, sino también de aceptación de contextos menos lujosos.

La derrota ante la U fue contundente. Colo Colo no logró imponerse, con el resultado final siendo 3-0, mostró debilidades en varios sectores del campo, y la crítica deportiva inmediatamente apuntó tanto a decisiones tácticas como al carácter mostrado por el entrenador dentro y fuera del terreno.

El episodio de los zapatos y el camino cuidado en Santa Laura ha recalado en la opinión pública como una “falta de humildad” del Tano Ortiz, que podría costarle más que reputación.

En Colo Colo, donde la tradición y el sentimiento juegan un rol central, el respeto por las circunstancias, la cercanía con el entorno y la transparencia en el esfuerzo pueden ser tan valorados como la victoria.

Ortiz tiene ahora el desafío de demostrar con resultados y actitudes que su llegada no fue solo habitual, sino una apuesta que busca conectar con el club, con la hinchada… y con la humildad que exigen los clásicos.