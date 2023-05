‘Tano’ Ortiz renuncia al América: “Es un ciclo cerrado”

La derrota del América frente a su archirrival Chivas del Guadalajara de inmediato tuvo repercusiones, pues el argentino Fernando ‘Tano’ Ortiz renunció a la dirección técnica del conjunto durante conferencia de prensa. “Por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado con la institución, les quería decir eso. Que tengan buena noche, buen fin de semana y gracias por todo”.

El director técnico felicitó a su rival por avanzar a la final del futbol mexicano y aceptó que fue mejor en la cancha del Estadio Azteca. “Felicitar a Chivas, hay que reconocer que jugó mejor. Felicitaciones por el pase a la final”.

Fue el tercer intento fallido de Ortiz de avanzar a la final, pues antes cayó ante Pachuca, Toluca y ahora las Chivas.

La renovación del técnico estaba sujeta a tener un buen torneo y existía la posibilidad de negociar, pero el propio estratega decidió cerrar su ciclo con los azulcrema.

Con el conjunto de Coapa tuvo efectividad superior al 60%, perdió 9 de 55 encuentros. Este torneo sumó nueve victorias, siete empates y una derrota, para 34 puntos, seis debajo del líder general, Monterrey.

El delantero azulcrema Henry Martin se dijo sorprendido por la renuncia del estratega: “Me acabo de enterar; me agarra de sorpresa, no sé qué decir. No me lo esperaba”, señaló.