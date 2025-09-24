OOMSAPAS La Paz alcanza 91% de cumplimiento en suministro de agua con programa de tandeo

El programa de tandeo registró un cumplimiento del 91% en el suministro de agua potable durante la jornada del lunes 22 de septiembre, informó como parte de su monitoreo diario el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS).

De acuerdo con el informe operativo, se atendieron 97 colonias de la capital sudcaliforniana dentro del programa establecido, mientras que en nueve colonias se registró rezago debido a bajas presiones en la red de distribución.

La institución detalló que se mantiene un monitoreo constante de las condiciones operativas de pozos, líneas de conducción y sistemas de rebombeo, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y atender con oportunidad cualquier eventualidad que afecte la distribución del vital líquido.

OOMSAPAS enfatizó que su compromiso es mantener informada a la ciudadanía con transparencia sobre los avances del programa de suministro, al mismo tiempo que se refuerzan las acciones técnicas y logísticas para ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia del tandeo.

Asimismo, recordó a los habitantes de La Paz que cualquier reporte o incidencia relacionada con el servicio de agua potable puede realizarse a través del Call Center, disponible en el número 612 123 86 00, opción 1, donde personal capacitado atiende las solicitudes de seguimiento.