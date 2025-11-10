TAR amplía rutas aéreas, La Paz entre los nuevos vuelos

La aerolínea TAR Aerolíneas anunció que amplía rutas aéreas con la incorporación de nuevas conexiones nacionales que buscan reforzar su red operativa y acercar a zonas de menor densidad con los principales focos económicos del país.

Entre las rutas que se incluyen dentro de la estrategia de expansión se destacan los vuelos que inician este año entre destinos como Monterrey y San Luis Potosí, así como Culiacán y La Paz, como parte de los esfuerzos mediante los cuales TAR amplía rutas aéreas para mejorar la movilidad de pasajeros y potenciar la integración regional.

Con esta estrategia, TAR busca abrir mercados que no necesariamente dependían de grandes hubs aeroportuarios, lo que le permite a la aerolínea posicionarse como alternativa regional sólida y atraer tanto el turismo como el tráfico de negocios interestatal.

Lee más: Mal clima en el Aeropuerto de Tijuana provoca cancelación masiva de vuelos de este sábado

A su vez, la aerolínea se enfrenta al reto operativo de asegurar que la demanda justifique las nuevas frecuencias, que la infraestructura aeroportuaria esté preparada y que los costos no se disparen en vuelos que quizá tienen menor ocupación que los trayectos tradicionales. Estas condiciones serán clave para que la expansión sea sostenible.

Lee más: México aún sin certificar sus principales aeropuertos para el Mundial 2026 por bajo estándar de seguridad

En resumen, la decisión de que TAR amplía rutas aéreas representa una señal clara de que en México el transporte regional apuesta por la conectividad más que por los grandes centros tradicionales. El éxito de esta estrategia dependerá de cómo evolucione la demanda y del entorno competitivo en el que se mueva la aerolínea.