Arranca la entrega de las tarjetas Bienestar: Conoce requisitos para recogerla

La Secretaría del Bienestar ha iniciado una nueva etapa de dispersión nacional para que miles de derechohabientes reciban sus tarjetas Bienestar a partir de hoy 10 de febrero. La distribución de las tarjetas bienestar está dirigida a ciertos beneficiarios que realizaron su registro en los programas del Bienestar en diciembre de 2025

El operativo tiene como objetivo principal bancarizar a los nuevos beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de la Pensión para Personas con Discapacidad, garantizando que el pago de los programas sociales se realice de manera directa y sin intermediarios a través del Banco del Bienestar.

La entrega se realizará:

Del 10 al 14 de febrero de 2026

Mediante notificación previa por mensaje SMS

En alguno de los más de 2,500 puntos de atención en el país

El mensaje incluirá fecha, hora y lugar exacto para recoger la tarjeta, con el objetivo de evitar filas y garantizar atención ordenada.

Es fundamental que los ciudadanos respeten la fecha, hora y lugar asignados para evitar aglomeraciones en los módulos. Una vez que tengan sus tarjetas Bienestar en mano, los usuarios podrán activar su plástico y disponer de sus recursos en cualquiera de las sucursales bancarias del gobierno federal.

El proceso de entrega exige que el titular presente una identificación oficial vigente (INE), acta de nacimiento legible, CURP de reciente impresión y un comprobante de domicilio no mayor a seis meses. En caso de que el beneficiario no pueda asistir personalmente, la persona auxiliar registrada previamente podrá realizar el trámite presentando la documentación completa, asegurando así que ninguna familia se quede sin el apoyo económico correspondiente al bimestre actual.

Seguridad y activación de las tarjetas Bienestar

Se recomienda a los nuevos usuarios no compartir su NIP con desconocidos y verificar que el sobre de las tarjetas Bienestar se encuentre perfectamente sellado al momento de recibirlo. Si el plástico no funciona tras las primeras 48 horas, deberán acudir a una ventanilla del Banco del Bienestar para reportar la incidencia.

Además, las autoridades recordaron que este operativo de entrega es totalmente gratuito. Ningún funcionario público está autorizado para solicitar dinero a cambio de agilizar el proceso o asegurar el lugar en la fila. Para cualquier duda o aclaración sobre el estatus de su trámite, la ciudadanía puede comunicarse a la Línea del Bienestar (800 639 4264) o ingresar al portal oficial con su CURP a la mano para localizar su módulo más cercano.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/