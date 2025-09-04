¡Atención La Paz! Ya puedes recoger tu tarjeta del Bienestar de mujeres y adultos mayores

Si eres alguno de adultos mayores o mujeres que el pasado mes de junio se inscribieron al programa social de la Secretaría del Bienestar, ¡pon atención!

“Atención mujeres de 63 y 64 años y adultos mayores de 65 años de #LaPaz. Si te registraste en #Junio a la #PensiónMujeresBienestar o a la #PensiónAdultoMayor ya podrás recibir tu #TarjetaDelBienestar”, ha anunciado en sus redes sociales la subsecretaría del Bienestar en Baja California Sur.

Asimismo, publicaron una lista en donde puedes conocer la fecha, horarios y los lugares a los cuales podrán asistir a recoger su tarjeta del Bienestar en el municipio de La Paz.

Del 1 al 12 de septiembre, los habitantes de las delegaciones de La Paz, Todos Santos, Los Barriles y Los Planes podrán acudir a las oficinas locales a recoger su tarjeta.

El 8 de septiembre toca el turno a los vecinos de El Pescadero, Melitón Albáñez, El Ancón y Reforma Agraria #1. Mientras que el 9 de agosto se realizará la entrega en El Sargento.

El día 11 de septiembre los servidores de la nación harán la entrega de tarjetas del Bienestar en las delegaciones de Las Ánimas y Matanza.

Finalmente, el 12 de septiembre podrán acudir a las oficinas locales los habitantes de Las Pocitas, Puerto Chale, San Pedro, El Carrizal, Ejido Elías Calles, San Antonio, Santa Rita, San Bartolo y El Triunfo.

Si tienen alguna duda sobre tu proceso de entrega de la Pensión Bienestar, la subsecretaría pone a tu servicio la línea telefónica 612 122 47 51.