¿Cómo saber si ya está mi tarjeta de Mujeres Bienestar?

Este mes la Secretaría del Bienestar comenzó la entrega de la tarjeta de Bienestar dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años que se registraron previamente en el nuevo programa de apoyo económico.

De acuerdo con el programa social, las beneficiarias recibirán un mensaje SMS con la fecha, hora y lugar donde podrán recoger su tarjeta de Bienestar. Este aviso será enviado únicamente a quienes completaron correctamente su registro y cuentan con el talón morado entregado durante el proceso. Se recomienda a las interesadas mantener actualizados sus datos y estar pendientes de las notificaciones oficiales.

Para saber si ya está lista tu tarjeta:

Checa en la página oficial de la Secretaría del Bienestar: https://www.gob.mx/bienestar ,

Estar al pendiente del mensaje SMS que recibirán todas las adultas mayores de 60 a 64 años que realizaron con éxito su registro al programa social y que recibieron un talón morado.

Llamar a la línea del Bienestar: 800 639 42 64 en un horario de 09:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

De acuerdo con la dependencia federal, para obtener el apoyo es indispensable presentar una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, CURP y el talón morado. Las beneficiarias recibirán su tarjeta de Bienestar directamente de personal acreditado, con el objetivo de garantizar transparencia en la distribución de los apoyos económicos que comenzarán a dispersarse en los próximos meses.