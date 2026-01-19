¿Cuándo es el registro para la Tarjeta Rosa? Estas son las fechas y requisitos para 2026

A partir del próximo mes de febrero, el Gobierno del Estado de Guanajuato retomará la distribución masiva de apoyos sociales con la entrega de 681 mil nuevos plásticos del programa de la tarjeta rosa. Esta medida busca reactivar el flujo de recursos hacia los sectores más vulnerables de la entidad, luego de los periodos de restricción impuestos por la normativa electoral, asegurando que los beneficios lleguen de manera directa a las beneficiarias en los 46 municipios.

El objetivo central de la tarjeta rosa es proporcionar un ingreso mensual que fortalezca la economía familiar y brinde mayor autonomía financiera a quienes sostienen los hogares en el estado, bajo un esquema de transparencia y justicia social. En 2026 la Tarjeta Rosa operará bajo un esquema bancarizado y otorgará un apoyo económico total de 6 mil pesos anuales, dividido en dos dispersiones de 3 mil pesos.

Durante la primera quincena de febrero, las brigadas de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) se desplegarán en puntos estratégicos para garantizar que las beneficiarias reciban su herramienta de cobro. Es fundamental que las ciudadanas estén atentas a los canales oficiales para conocer el lugar y la hora exacta de la entrega, evitando intermediarios que puedan lucrar con la necesidad de la población.

Requisitos para la tarjeta rosa

Las solicitantes deberán cumplir con los requisitos de edad, ser madres de familia y presentar su credencial para votar, así como el acta de nacimiento de al menos uno de sus hijos. Una vez completado el registro, podrán agendar su cita en el Centro Nuevo Comienzo de su preferencia.

En caso de que alguna mujer no logre inscribirse durante febrero o marzo, se habilitará un periodo extraordinario de registro en julio, con la posibilidad de recibir el apoyo de manera retroactiva

La tarjeta rosa que se entregó en el 2023 y 2024 ya no va a estar activa, por lo que pidió a las mujeres que tienen un guardadito en su actual plástico, que lo saquen o se lo gasten en sus hijos antes del 31 de enero.

