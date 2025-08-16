Tarjetas de la Beca Rita Cetina en BCS: Fecha, hora y lugares en que se hará la entrega
Madres, padres, tutoras y tutores de estudiantes de secundaria que realizaron su registro manual a la Beca Universal Rita Cetina en Los Cabos y La Paz podrán recibir la próxima semana las Tarjetas del Bienestar, informó el personal de Becas para el Bienestar.
Las entregas se realizarán del 18 al 22 de agosto en distintas sedes según el plantel de cada estudiante. Se recomienda acudir con los documentos requeridos y respetar la fecha y horario asignados.
Entregas en San José del Cabo
Sede: Cancha de El Zacatal, a partir de las 08:00 horas.
18 de agosto: EST #21
19 de agosto: Nueva Creación T. #245
20 de agosto: TSA #34 Lázaro Cárdenas
Entregas en Cabo San Lucas
Sede: Parque Manos Solidarias, colonia Arenal, a partir de las 08:00 horas.
18 de agosto: CAM Juan Pedrín Castillo
18 de agosto: C.C de Educación Secundaria
19 de agosto: Moisés Sáenz Garza
20 de agosto: De Nueva Creación
21 de agosto: TS #66 Álvaro Gálvez
Entregas en comunidades y subdelegaciones
20 de agosto: EST #5 Gonzalo Gordian – 09:30 hrs – Delegación de Santiago
21 de agosto: Alfredo Green González – 08:00 hrs – Delegación de Miraflores
21 de agosto: TS #30 Ma. Prudencia Zamora – 09:00 hrs – Casa Ejidal de La Candelaria
21 de agosto: TS #1 José Agustín Olachea – 11:00 hrs – Delegación de La Ribera
21 de agosto: C.C de Educación Secundaria – 10:00 hrs – Casa Ejidal Candelaria en La Trinidad
Entregas en La Paz y comunidades
Sede: Oficina de Becas Bienestar, desde las 08:00 hrs
18 de agosto – David Peralta Osuna
18 de agosto – EST #17
19 de agosto – EST #20 Francisco Contreras
19 de agosto – Rafael Ramírez
20 de agosto – EST #26 Emilino Rodríguez
20 de agosto – Gabriel Francisco Ojeda
21 de agosto – TS #53 José Emilio Pacheco
21 de agosto – EST #13 Alberto A. Alvarado
Sede: Casa Ejidal de Chametla, desde las 08:00 hrs (18 de agosto)
TS #38 Francisco King
Telesecundaria #62
Sede: Casa Ejidal de El Centenario, desde las 08:00 hrs
José María Garma González
Sede: Biblioteca de San Pedro, desde las 08:00 hrs
Telesecundaria Octavio Paz
Documentos requeridos
Para madres, padres, tutoras o tutores: identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio.
Para estudiantes: CURP y acta de nacimiento.
Las autoridades locales reiteran la importancia de acudir puntualmente y con la documentación completa para garantizar la entrega eficiente de las tarjetas.
