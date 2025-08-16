Tarjetas de la Beca Rita Cetina en BCS: Fecha, hora y lugares en que se hará la entrega

Madres, padres, tutoras y tutores de estudiantes de secundaria que realizaron su registro manual a la Beca Universal Rita Cetina en Los Cabos y La Paz podrán recibir la próxima semana las Tarjetas del Bienestar, informó el personal de Becas para el Bienestar.

Las entregas se realizarán del 18 al 22 de agosto en distintas sedes según el plantel de cada estudiante. Se recomienda acudir con los documentos requeridos y respetar la fecha y horario asignados.

Entregas en San José del Cabo

Sede: Cancha de El Zacatal, a partir de las 08:00 horas.

18 de agosto: EST #21

19 de agosto: Nueva Creación T. #245

20 de agosto: TSA #34 Lázaro Cárdenas

Lee más: ¡Que no se te pase! Este lunes inician inscripciones del CBTIS en BCS; aquí todos los detalles

Entregas en Cabo San Lucas

Sede: Parque Manos Solidarias, colonia Arenal, a partir de las 08:00 horas.

18 de agosto: CAM Juan Pedrín Castillo

18 de agosto: C.C de Educación Secundaria

19 de agosto: Moisés Sáenz Garza

20 de agosto: De Nueva Creación

21 de agosto: TS #66 Álvaro Gálvez

Entregas en comunidades y subdelegaciones

20 de agosto: EST #5 Gonzalo Gordian – 09:30 hrs – Delegación de Santiago

21 de agosto: Alfredo Green González – 08:00 hrs – Delegación de Miraflores

21 de agosto: TS #30 Ma. Prudencia Zamora – 09:00 hrs – Casa Ejidal de La Candelaria

21 de agosto: TS #1 José Agustín Olachea – 11:00 hrs – Delegación de La Ribera

21 de agosto: C.C de Educación Secundaria – 10:00 hrs – Casa Ejidal Candelaria en La Trinidad

Entregas en La Paz y comunidades

Sede: Oficina de Becas Bienestar, desde las 08:00 hrs

18 de agosto – David Peralta Osuna

18 de agosto – EST #17

19 de agosto – EST #20 Francisco Contreras

19 de agosto – Rafael Ramírez

20 de agosto – EST #26 Emilino Rodríguez

20 de agosto – Gabriel Francisco Ojeda

21 de agosto – TS #53 José Emilio Pacheco

21 de agosto – EST #13 Alberto A. Alvarado

Sede: Casa Ejidal de Chametla, desde las 08:00 hrs (18 de agosto)

TS #38 Francisco King

Telesecundaria #62

Sede: Casa Ejidal de El Centenario, desde las 08:00 hrs

José María Garma González

Sede: Biblioteca de San Pedro, desde las 08:00 hrs

Telesecundaria Octavio Paz

Documentos requeridos

Para madres, padres, tutoras o tutores: identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio.

Para estudiantes: CURP y acta de nacimiento.

Las autoridades locales reiteran la importancia de acudir puntualmente y con la documentación completa para garantizar la entrega eficiente de las tarjetas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.