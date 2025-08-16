Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 16 de Agosto, 2025
Los Cabos

Tarjetas de la Beca Rita Cetina en BCS: Fecha, hora y lugares en que se hará la entrega

Padres y tutores de secundaria en Los Cabos y La Paz recibirán Tarjetas Beca Rita Cetina del 18 al 22 de agosto; revisa fecha y sede de tu plantel.
Daniela Lara
16 agosto, 2025
Entrega de Tarjetas Beca Rita Cetina BCS: Fecha y lugar

IMG: Especial

Madres, padres, tutoras y tutores de estudiantes de secundaria que realizaron su registro manual a la Beca Universal Rita Cetina en Los Cabos y La Paz podrán recibir la próxima semana las Tarjetas del Bienestar, informó el personal de Becas para el Bienestar.

Las entregas se realizarán del 18 al 22 de agosto en distintas sedes según el plantel de cada estudiante. Se recomienda acudir con los documentos requeridos y respetar la fecha y horario asignados.

Entregas en San José del Cabo

Sede: Cancha de El Zacatal, a partir de las 08:00 horas.

Entregas en Cabo San Lucas

Sede: Parque Manos Solidarias, colonia Arenal, a partir de las 08:00 horas.

  • 18 de agosto: CAM Juan Pedrín Castillo

  • 18 de agosto: C.C de Educación Secundaria

  • 19 de agosto: Moisés Sáenz Garza

  • 20 de agosto: De Nueva Creación

  • 21 de agosto: TS #66 Álvaro Gálvez

Entregas en comunidades y subdelegaciones

  • 20 de agosto: EST #5 Gonzalo Gordian – 09:30 hrs – Delegación de Santiago

  • 21 de agosto: Alfredo Green González – 08:00 hrs – Delegación de Miraflores

  • 21 de agosto: TS #30 Ma. Prudencia Zamora – 09:00 hrs – Casa Ejidal de La Candelaria

  • 21 de agosto: TS #1 José Agustín Olachea – 11:00 hrs – Delegación de La Ribera

  • 21 de agosto: C.C de Educación Secundaria – 10:00 hrs – Casa Ejidal Candelaria en La Trinidad

Entregas en La Paz y comunidades

Sede: Oficina de Becas Bienestar, desde las 08:00 hrs

  • 18 de agosto – David Peralta Osuna

  • 18 de agosto – EST #17

  • 19 de agosto – EST #20 Francisco Contreras

  • 19 de agosto – Rafael Ramírez

  • 20 de agosto – EST #26 Emilino Rodríguez

  • 20 de agosto – Gabriel Francisco Ojeda

  • 21 de agosto – TS #53 José Emilio Pacheco

  • 21 de agosto – EST #13 Alberto A. Alvarado

Sede: Casa Ejidal de Chametla, desde las 08:00 hrs (18 de agosto)

  • TS #38 Francisco King

  • Telesecundaria #62

Sede: Casa Ejidal de El Centenario, desde las 08:00 hrs

  • José María Garma González

Sede: Biblioteca de San Pedro, desde las 08:00 hrs

  • Telesecundaria Octavio Paz

Documentos requeridos

  • Para madres, padres, tutoras o tutores: identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio.

  • Para estudiantes: CURP y acta de nacimiento.

Las autoridades locales reiteran la importancia de acudir puntualmente y con la documentación completa para garantizar la entrega eficiente de las tarjetas.

