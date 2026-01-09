Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 9 de Enero, 2026
BCS

Tasa de desempleo en BCS se mantiene en 2.6%, señala Secretario del Trabajo

Baja California Sur mantiene una tasa de desempleo de 2.6%, por debajo del promedio nacional, gracias a la colaboración con la iniciativa privada.
9 enero, 2026
Tasa desempleo Baja California Sur

Foto: Tribuna de México

Baja California Sur mantiene una de las tasas de desempleo más bajas de México, con 2.6%, informó el Secretario del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social, Omar Antonio Zavala Agúndez.

Colaboración con iniciativa privada impulsa el empleo en BCS

El Secretario destacó que este resultado refleja la coordinación entre el gobierno y la iniciativa privada, así como las políticas enfocadas en generar empleo estable y oportunidades de desarrollo para los trabajadores del estado.

“De acuerdo con la última estadística que tenemos, la tasa de desempleo en Baja California Sur es del 2.6%. Afortunadamente, esto se ha logrado por el trabajo y participación de la iniciativa privada. Esperamos continuar este 2026 fuertes en el tema laboral”, declaró Zavala Agúndez.

México, entre los países con menor desempleo

A nivel nacional, la tasa de desempleo en México se ubicó entre 2.7% y 3% al cierre de 2025, posicionando al país como uno de los que registra menor desempleo a nivel mundial, según los reportes más recientes del INEGI.

