Taxistas en contra del cobro extra a usuarios por prender el aire acondicionado

En diversas ciudades del país, incluida La Paz, usuarios de plataformas digitales de transporte han denunciado que los choferes les han hecho un cobro extra por prender el aire acondicionado durante los viajes. En este contexto, el secretario general del Sitio Triángulo Verde, Adán Albarrán Parra, se posicionó en contra de esa práctica.

El concesionario señaló que el uso del aire acondicionado sí representa un costo adicional para los taxistas. Según explicó, el gasto de gasolina se incrementa en cerca del 30%. Sin embargo, indicó que este no es un lujo, sino un servicio que se vuelve casi obligatorio brindar a los pasajeros.

En cuanto a la práctica de los choferes de plataformas digitales de cobrar más o negar el aire acondicionado, el taxista indicó que eso es una muestra de cómo ha decaído el servicio que ofrecen. Apuntó que las tarifas tampoco son tan competitivas como antes.

“Los compañeros de las plataformas digitales empezaron con todo: primero dando un buen servicio, con aire acondicionado y todo ese rollo y ahorita ya no. Ahorita ellos lo que están haciendo es cobrar un poco más caro que nosotros y ya no te ponen el aire como lo ponían en un principio. Ahora tienes que solicitarlo tú y muchas veces ellos no traen aire acondicionado en su carro”, dijo.