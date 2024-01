Taxistas exigen freno a servicios de transporte “pirata” en Cabo San Lucas

Fue este jueves que más de 500 taxistas se movilizaron durante la noche para manifestarse en la cancha del parque Yenekamu de Cabo San Lucas. Los diferentes gremios de transportistas señalaron que el movimiento era para demostrar unidad y fuerza ante la intromisión del servicio de transporte pirata.

Marcos Fregoso Aguirre, secretario general del sitio Suchpaca, señaló que las autoridades les han negado el apoyo para hacerle frente al problema de este servicio irregular de transporte que comienza a afectar de manera directa en sus ingresos.

Según lo declarado a medios de comunicación, los grupos de taxistas no buscan generar conflicto en la sociedad, lo único que piden es que se respete la fuente de sus ingresos.

Fregoso Aguirre subrayó que los transportistas son respetuosos del marco legal, al contar con las concesiones que los acredita que pueden ofrecer el servicio, caso contrario a las plataformas digitales, automóviles particulares y transportadores que según los taxistas están prestando el servicio sin contar los permisos necesarios.

“Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos del marco legal, tenemos casi 50 años ciudadano, el destino. El gobernador nos ha dado su apoyo de esa manera, dando las concesiones que se han ganado nuestros compañeros por estar 15 años, 20 años detrás de un volante, no es un regalo. Para eso se tiene que aportar día a día cuidando el destino, porque el día que llegue un medio de transporte no regulado y que se metan con un turista, podemos generar una advertencia para que la gente no viaje a Los Cabos”.