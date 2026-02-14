Taylor Fritz sobrevive a lesión y derrota a Sebastian Korda en el Nexo Dallas Open

El estadounidense Taylor Fritz selló su pase a las semifinales del Nexo Dallas Open tras superar un dramático encuentro contra su compatriota Sebastian Korda. El número uno del cuadro se impuso con parciales de 6-7(2), 6-4 y 7-6(5), en una batalla que mantuvo en vilo a los asistentes no solo por el nivel de tenis, sino por una preocupante alarma médica que afectó el rendimiento del californiano durante gran parte del compromiso.

Durante el primer set, Taylor Fritz sufrió un dolor agudo en el codo tras realizar un golpe de revés defensivo, lo que obligó la entrada del fisioterapeuta a la pista. A pesar del intenso dolor inicial que le impedía sostener la raqueta con firmeza, el tenista logró mantenerse en el juego gracias a la intervención médica y al uso de analgésicos, logrando remontar un partido que parecía escapársele ante la solidez de Korda en los momentos críticos.

Con esta victoria, Taylor Fritz demuestra su resiliencia en el Nexo Dallas Open, un torneo que este año ha subido de categoría a ATP 500, atrayendo a las mejores raquetas del circuito. El máximo favorito del torneo conectó un total de 22 aces y salvó las cuatro oportunidades de quiebre que enfrentó, consolidando su servicio como su arma principal para avanzar a la penúltima ronda en la ciudad texana.

Estadísticas y camino al título en el Nexo Dallas Open

El desempeño de Taylor Fritz en este certamen ha sido seguido de cerca por los analistas, especialmente tras sus recientes actuaciones en el Open de Australia. En el contexto del Nexo Dallas Open, las estadísticas favorecen al estadounidense, quien busca coronarse en casa frente a una afición que lo ha respaldado desde la primera ronda. La superficie de pista dura bajo techo del Ford Center at the Star beneficia el juego agresivo de Fritz, permitiéndole maximizar la potencia de sus saques.

Por otro lado, la jornada de este viernes también definió los posibles cruces para el fin de semana. Mientras Taylor Fritz espera rival, otros nombres fuertes como Ben Shelton y el español Alejandro Davidovich Fokina siguen en la lucha por el título. La organización del evento ha destacado que la edición de 2026 ha batido récords de asistencia, consolidando a Dallas como una plaza fundamental para el tenis profesional en los Estados Unidos.

