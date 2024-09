Taylor Swift anuncia su apoyo a Kamala Harris en elecciones de EU

La cantante estadounidense Taylor Swift anunció su apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris para las presidenciales de noviembre en su país frente al republicano Donald Trump.

“Depositaré mi voto por Kamala Harris y Tim Walz en la elección presidencial de 2024”, publicó en Instagram la superestrella del pop, minutos después del primer debate televisado entre ambos candidatos.

“Pienso que es una líder talentosa y de mano firme y creo que podemos conseguir mucho más en este país si estamos guiados por la calma en vez del caos”, agregó.

El texto va acompañado de una foto suya con un gato y firmado como “mujer gato sin hijos”, en un gesto sarcástico hacia el insulto formulado por el candidato vicepresidencial republicano JD Vance que describió así a Kamala Harris.

Trump no tardó en reaccionar a ese mensaje. “No he sido fan de Taylor Swift… Ella es muy liberal. Parece que siempre respalda a los demócratas y probablemente lo pagará con sus ventas en el mercado”, declaró el miércoles a la cadena Fox News.

Trump reacts to Taylor Swift endorsing Kamala Harris: “Well, I actually like Mrs. Mahomes much better … I was not a Taylor Swift fan … she’ll probably pay a price for it in the marketplace.” pic.twitter.com/J9Nk56nhEB

