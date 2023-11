Taylor Swift se vuelve artista más escuchada del mundo

Taylor Swift ha sido reconocida como la artista más escuchada del 2023 en diversas plataformas digitales como Spotify y Apple Music. La superestrella arrasó con todo este año, al acumular más de 26,1 mil millones de reproducciones desde enero hasta noviembre.

Según las estadísticas reveladas en el “Wrapped” de Spotify, la cantante encabeza la lista de los artistas más populares a nivel global, superando a Bad Bunny, The Weeknd, Drake, Feid, Travis Scott, Karol G y Lana Del Rey, entre otros.

El servicio de música también destacó el impacto que la intérprete de “Love Story” ha dejado en el panorama musical, desde el lanzamiento de sus canciones hasta sus giras mundiales que han batido récords. Precisamente, para celebrar este logro, la plataforma de streaming implementó una experiencia única para que cuando los swifties reproduzcan uno de sus temas, la barra de progreso cambie y brille, coincidiendo con el color de la época de la canción.

Sin olvidar que en la misma plataforma, Taylor está presente en el top 10 de las canciones más populares del año a nivel mundial con “Cruel Summer” y “Antihero”. Pero eso no es todo, ya que la diva del pop también domina en Apple Music, donde 65 de sus canciones lograron alcanzar el “Top 100” global.

Sobre este logro, la artista expresó su agradecimiento, calificando su nombramiento como la “Mejor Artista Global” de Spotify en 2023 como el mejor regalo de cumpleaños y fiestas que podría recibir.

“¿Está bien, esto es irreal? Sólo quería decirle a cualquiera que haya escuchado mi música este año, en cualquier parte del mundo, gracias”, escribió.

Además, respondiendo a las peticiones de sus seguidores, anunció el lanzamiento de “You’re Losing Me (From The Vault)” en streaming, para que sus fans puedan escucharla en todas partes.

Top 10 Artistas a Nivel Global en Spotify:

Taylor Swift. Bad Bunny. The Weeknd. Drake. Peso Pluma. Feid. Travis Scott. SZA. Karol G. Lana del Rey.

Top 10 Canciones a Nivel Global: