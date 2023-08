¡Bienvenido Agosto! Colocan “august” de Taylor Swift en Top 50 Global de Spotify

Desde el pasado agosto de 2022, “august“ la octava canción de “Folklore“, álbum musical de Taylor Swift publicado en 2020, se posicionó dentro de las listas de las canciones más escuchadas en plataformas de streaming en la víspera del 01 de agosto, superando los dos millones de reproducciones diarias durante todo el mes.

Este año no pudo ser la excepción, pues el fandom de la cantautora estadounidense denominado como “swifties“, volvió a conectar con una de las canciones más especiales de su discografía, pues narra un amor de verano destinado al fracaso.

Por ello, los fans dieron la bienvenida al mes de agosto posicionando a “august” en el número 43 del Top 50 Global de Spotify, convirtiéndola en una de las canciones más escuchadas luego de tres años de su lanzamiento.

Hasta el momento se han registrado más de dos millones de reproducciones de “august” dentro del Top 50 Global de Spotify, sin embargo, es probable que en el transcurso del día la cifra aumente considerablemente.

Por su parte, días atrás, Taylor Swift publicó una serie de tuits donde hizo referencia a la tan esperada canción:

get in the car it’s august

— Taylor Swift (@taylorswift13) August 1, 2023