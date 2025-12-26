Taylor Swift y Travis Kelce: todos los detalles confirmados de su boda en 2026

Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce han confirmado que planean casarse el 13 de junio de 2026, una fecha que refleja la conexión personal de la pareja y que se ha convertido en uno de los eventos más esperados del próximo año en entretenimiento y cultura pop.

La razón detrás de este compromiso fue una propuesta íntima y significativa: Kelce le pidió matrimonio a Swift en agosto de 2025, y ella compartió el momento con sus seguidores en redes sociales con una publicación que decía “Your English teacher and your gym teacher are getting married”, un guiño tierno a su relación.

El anillo de compromiso llamó la atención por su diseño elegante y simbólico: se trata de un diamante antiguo de talla brillante Old Mine, montado en oro amarillo con detalles grabados, una pieza que especialistas estiman valorada en cientos de miles de dólares y que encaja con el estilo personal de Swift.

LEER MÁS: Trump suspende permisos federales para proyectos de energía eólica

La planeación de la boda se está llevando con calma y como un proyecto compartido entre ambos, quienes han asegurado que no quieren un evento apresurado ni caótico, sino una celebración que refleje su vínculo profundo y su individualidad como pareja.

Aunque la pareja mantiene muchos detalles en privado, los reportes señalan que la ceremonia podría tener lugar en Ocean House, un hotel icónico en Watch Hill, Rhode Island, lugar cercano a una propiedad de Swift, lo que añade un toque personal y significativo al evento.

Los preparativos también han sido motivo de especulación entre familiares y amigos. Por ejemplo, el hermano de Kelce mencionó recientemente que aún no sabe si será el padrino, lo que indica que muchos roles y detalles aún se están definiendo conforme se acerca la fecha.

LEER MÁS: LEER MÁS: ¿Qué hacer ante una intoxicación alimentaria durante las cenas navideñas?

Este evento de alto perfil ha generado reacciones y expectativas entre fanáticos y medios, quienes han destacado que, a diferencia de bodas espectaculares y mediáticas, Swift y Kelce buscan una fiesta privada y con un ambiente más cercano que permita celebrar sin excesiva atención pública.

Más allá de los detalles técnicos, esta boda simboliza la consolidación de una relación que ha capturado la atención global desde que comenzó, transformándose no solo en una historia de amor, sino en un fenómeno cultural que ha influido incluso en tendencias del sector nupcial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.