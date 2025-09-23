Taylor Swift regresa a Cinépolis, ¿cuándo es la preventa?

La comunidad de “swifties” en México está en vilo. Taylor Swift ha confirmado que su nuevo evento cinematográfico, “The Official Release Party of a Showgirl”, se proyectará en las salas de Cinépolis, pero ha guardado bajo llave el detalle más importante: la fecha de la preventa de boletos.

Este secretismo ha provocado que las redes sociales se inunden de especulaciones, memes y una creciente ansiedad entre miles de seguidores que temen revivir la caótica experiencia de compra del “Eras Tour Film”.

El anuncio oficial de Taylor Swift desató una cuenta regresiva. La experiencia previa enseña a los fans que conseguir una entrada puede ser una verdadera misión, sobre todo porque este nuevo lanzamiento tendrá funciones aún más limitadas que su predecesor.

¿Qué se sabe sobre las fechas y la venta de boletos en México?

La buena noticia para los fans es que México está oficialmente confirmado en la lista de países que proyectarán el evento, junto a otros como Reino Unido, Canadá y Australia.

Aunque no hay un calendario oficial para el país, las funciones en Estados Unidos se realizarán del 3 al 5 de octubre, lo que sugiere que las fechas en territorio mexicano podrían ser muy similares.

Hasta el momento, Cinépolis no ha compartido información oficial sobre el inicio de la venta de boletos, los precios o las salas participantes.

¿Qué es The Official Release Party of a Showgirl?

Este proyecto no es un documental ni un concierto tradicional, sino una experiencia cinematográfica híbrida. Presentado como una celebración íntima de su más reciente álbum, “The Life of a Showgirl”, el evento de 89 minutos está diseñado para sentirse como una invitación personal de ella.

La proyección abrirá con el estreno mundial del esperado videoclip “The Fate of Ophelia”. Además, los asistentes podrán disfrutar de material inédito detrás de cámaras, explicaciones de la propia Taylor sobre la inspiración de sus canciones y los nuevos videos líricos del álbum.