Taylor Swift anuncia colaboración con Fall Out Boy y Hayley Williams

¡Taylor Swift ha sorprendido a sus fans con el anuncio de su nuevo álbum “Speak Now (Taylor’s Version)”! Resulta que la cantante se encuentra lista para mostrar la contraportada de esta versión especial que además de incluir seis canciones inéditas concebidas para el álbum original del 2010 pero que nunca antes fueron lanzadas, también contará con colaboraciones de renombre.

Fue a través de redes sociales que Taylor expresó su orgullo y alegría por la participación de Hayley Williams y Fall Out Boy en esta producción musical, a la cual describe como una narrativa de crecimiento, liberación, éxito y adversidad.

Además, aseguró que este proyecto que refleja una época de su vida marcada por su honestidad desgarradora y confesiones diaristas sin censura, fue creado en su totalidad durante su juventud, cuando tenía entre 18 y 20 años.

Es así que debido al peso emocional y la importancia que tiene el material discográfico para la compositora, es que ha decidido acercarse a los artistas que más la influenciaron como letrista en aquel momento, pidiéndoles que participaran en este proyecto que fue grabado el año pasado y muestra su constante crecimiento artístico.

La banda de rock estadounidense Fall Out Boy se unirá a la intérprete de “I Knew You Were Trouble” en la canción titulada “Electric Touch”. Por otra parte, si te encanta el estilo de Paramore, prepárate para disfrutar de “Castles Crumbling”, una canción que se acerca más al género musical de la banda alternativa con la voz única de Hayley Williams.

Este nuevo disco que además de generar grandes expectativas para los swifties, combinando los estilos y las voces de estos grandes artistas, saldrá a la venta el próximo 7 de julio.

It fills me with such pride and joy to announce that my version of Speak Now will be out July 7 (just in time for July 9th, iykyk 😆) I first made Speak Now, completely self-written, between the ages of 18 and 20. The songs that came from this time in my life were marked by their… pic.twitter.com/oa0Vs5kszr

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 6, 2023