¿Taylor Swift anuncia colaboración musical inédita con Marilyn Manson para 2026?
La cantante estadounidense Taylor Swift y el artista de rock Marilyn Manson anunciaron una colaboración musical inédita que será lanzada en 2026 a través de plataformas de streaming.
El proyecto conjunto reunirá a Taylor Swift y Marilyn Manson en una canción cuya producción ha generado expectativas tanto en fanáticos del pop como del rock, al combinar estilos distintos en un mismo tema.
La noticia detalla que la colaboración entre Swift y Manson surgió de conversaciones que comenzaron desde 2019, aunque por agendas de ambos artistas no se concretó hasta ahora.
Aunque aún se desconoce el título de la canción y su fecha exacta de estreno en 2026, la participación de Taylor Swift en este proyecto marca una de las sorpresas más comentadas del año en la industria musical.
- Lee más: Bad Bunny supera a Taylor Swift: “Debí tirar más fotos” lidera las letras más buscadas en Google 2025
La colaboración coincide con la etapa de Taylor Swift posterior a sus recientes actividades musicales y gira de espectáculos, y llega en momentos en que su trayectoria sigue siendo foco de atención global dentro del entretenimiento.
La recepción entre seguidores de ambos artistas ha sido variada, con expectativas por la mezcla de géneros que promete la colaboración entre Taylor Swift y Marilyn Manson, anunciada oficialmente para el próximo año.
Esta noticia fue publicada por el diario El Universal y se volvió tendencia hoy Día de Los Inocentes.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.