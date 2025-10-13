Taylor Swift deslumbra con su enorme anillo en el estadio

Taylor Swift volvió a acaparar miradas durante el partido de los Kansas City Chiefs, donde apareció vestida con elegancia y mostrando con orgullo su enorme anillo de compromiso mientras apoyaba a su prometido, Travis Kelce. Sentada junto a los padres de su prometido, Donna y Ed, la cantante fue captada en múltiples tomas que destacaron la joya resplandeciente en su mano.

De acuerdo con la cobertura, esta fue la primera aparición de Taylor Swift visible en la transmisión de un juego de los Chiefs esta temporada. En anteriores encuentros asistió de manera privada, sin que las cámaras la mostraran en las gradas. Ahora, su presencia no solo fue emotiva para los aficionados, sino también un símbolo de su posición al lado de Kelce en su vida pública.

Durante el juego, los reflectores no solo apuntaron a la actuación deportiva, sino al gesto de cariño que la estrella tributó a su pareja, abrazándolo con entusiasmo en momentos clave del partido. Además, en la suite donde se ubicó, la acompañó la figura de Caitlin Clark, estrella de la WNBA y fan de los Chiefs, quien también acaparó la atención mediática.

Según fuentes de la nota original, Taylor Swift y Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto mediante una publicación conjunta en Instagram, con un mensaje romántico que combinó humor y emoción. Pese al interés público, el par planea que su boda sea un evento íntimo, lejos del espectáculo mediático