Taylor Swift regresa a los cines con “Official Release Party of a Showgirl”

Taylor Swift, la superestrella global de la música pop, regresa a la gran pantalla con un evento cinematográfico especial de 89 minutos titulado Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl.

La proyección celebrará el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, y estará disponible del viernes 3 al domingo 5 de octubre de 2025 en cines seleccionados de Norteamérica y en más de 100 países alrededor del mundo.

Qué ofrece la experiencia cinematográfica

El evento incluirá contenido exclusivo que permitirá a los fans acercarse al mundo creativo de Taylor Swift:

Estreno mundial del video musical de “The Fate of Ophelia”

Imágenes detrás de cámaras del rodaje del video

Nuevos videos con letra de varias canciones del álbum

Reflexiones personales de Taylor Swift sobre su música

Los asistentes podrán cantar y bailar durante la proyección, aunque no se permitirá pararse sobre los asientos ni bloquear los pasillos, asegurando una experiencia segura y organizada para todos.

Los boletos estarán disponibles en AMC Theatres, Cinemark, Regal y Fandango, con un precio estándar de $12 USD y posibles cargos adicionales. Algunos cines ofrecerán opciones mejoradas de visualización, como Dolby Cinema, con un costo extra.

El evento no solo estará disponible en Estados Unidos, sino también en Canadá, México, Reino Unido, Australia y varios países de Europa, consolidando a Taylor Swift como una de las artistas más influyentes a nivel mundial.

Para adquirir boletos y conocer más detalles, se recomienda visitar los portales oficiales de AMC Theatres, Cinemark, Regal o Fandango.