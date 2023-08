Taylor Swift se despide de México y promete regresar

La noche del domingo, Taylor Swift cerró de manera brillante el “The Eras Tour” en el Foro Sol en la Ciudad de México. Un logro particularmente destacado fue que se convirtió en la primera mujer en ofrecer cuatro presentaciones consecutivas en el Foro Sol.

La talentosa intérprete de “Lover” cautivó al público mexicano con un espectáculo que se extendió por más de 3 horas.

La apertura estuvo a cargo de Sabrina Carpenter. El recinto estuvo abarrotado por decenas de entusiastas “swifties”, ansiosos por presenciar a la icónica estrella del género pop.

A lo largo de la gira, los seguidores de Swift compartieron pulseras de la amistad, se presentaron con sus atuendos más destacados y celebraron los logros de la cantante.

Con temas como “Vigilante Shit”, “Bejeweled”, “Mastermind” y “Karma”, Taylor Swift se despidió de sus admiradores en medio de aplausos, lágrimas y un despliegue de fuegos artificiales.

Durante su actuación, la artista se tomó unos momentos para expresar su agradecimiento por el apoyo en su primer tour por México, así como por haber agotado las entradas para los cuatro conciertos realizados del 24 al 27 de agosto.

La sorpresa más emocionante de la velada llegó cuando, frente a una multitud de “swifties”, anunció con entusiasmo que había logrado el hito de ser la primera artista femenina en realizar cuatro actuaciones consecutivas en el icónico estadio de la capital mexicana.

“Tú me haces sentir que, gracias a ti, me he convertido en la primera mujer en realizar cuatro noches seguidas en el Foro Sol”, exclamó frente al extasiado público.

Además, compartió con sus seguidores la promesa de que pronto regresaría a tierras mexicanas.

Con sus inicios en 2006 mediante el álbum “Taylor Swift” bajo el sello de Big Machine Records, sus admiradores en México tuvieron que esperar casi dos décadas para finalmente verla brillar sobre el escenario.

¿Cuáles serán los siguientes destinos de la gira de Taylor Swift?

Como parte del “The Eras Tour”, después de México, Taylor Swift continuará su recorrido por América Latina.

Taylor llegará a la Ciudad de Buenos Aires en Argentina, así como a Río de Janeiro y Sao Paulo en Brasil, llevando su música y encanto a más fanáticos alrededor de la región.