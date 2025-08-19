¿Taylor Swift en el Super Bowl 2026? Las pistas que encienden la especulación

La posibilidad de que Taylor Swift encabece el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en 2026 ha generado un fervor sin precedentes entre sus seguidores.

Aunque no existe confirmación oficial, una serie de pistas reveladas por la cantante en su reciente aparición en el podcast New Heights, conducido por su novio Travis Kelce y su hermano Jason, han alimentado las especulaciones.

Easter eggs y pistas que apuntan al Super Bowl

Durante la entrevista, Swift mencionó que “piensa en pan de masa madre el 60% del tiempo“. Este comentario ha sido interpretado como una referencia al Super Bowl LX, ya que el número 60 coincide con la edición del evento, y el pan de masa madre está relacionado con Sourdough Sam, la mascota de los San Francisco 49ers, equipo que juega en Levi’s Stadium, sede del Super Bowl 2026.

Además, la cantante mencionó el número 47, lo que coincide con su 47ª parada durante su gira Eras en Levi’s Stadium, otro indicio que ha sido interpretado por los fans como una señal. También se ha señalado que 2026 marcará la 13ª temporada de Travis Kelce en la NFL, un número que la propia Taylor ha considerado significativo en varias publicaciones recientes.

Otras pistas simbólicas

Trofeo Lombardi y micrófonos: Durante su aparición en el podcast, se observaron elementos decorativos como un trofeo Lombardi y micrófonos dorados, símbolos que podrían aludir al Super Bowl y al espectáculo de medio tiempo. Referencias a la NFL y al fútbol americano: Swift habló sobre su fascinación por el fútbol americano y su deseo de aparecer más en eventos deportivos, un guiño que los seguidores interpretan como un interés en el show del Super Bowl. Números ocultos y coincidencias: El número 60 (Super Bowl LX), el 47 (concierto en Levi’s Stadium) y el 13 (temporada de Kelce) se han combinado en varios mensajes crípticos de la artista, lo que ha aumentado la especulación entre los fans más atentos. Menciones indirectas en redes sociales: Publicaciones recientes de Swift en Instagram y TikTok incluyen referencias a colores rojo y dorado, asociados con los San Francisco 49ers, y emojis de pan, estrella y micro, que algunos creen que son “huevos de pascua” del Super Bowl.

Las apuestas sobre la participación de Swift en el Super Bowl LX han aumentado considerablemente. Según el mercado de predicciones Kalshi, las probabilidades de que la cantante sea la artista principal pasaron del 6% al 65%, con más de $272,000 apostados, reflejando el interés masivo del público y de los mercados de apuestas.

Anteriormente, Swift había declinado ofertas para presentarse en el Super Bowl debido a que no poseía los derechos de sus primeros seis álbumes.

Tras recuperar la propiedad de su catálogo, la cantante se encuentra en una nueva etapa creativa, respaldada por el lanzamiento de su 12º álbum de estudio, The Life of a Showgirl, previsto para el 3 de octubre, lo que le daría contenido suficiente para un show impactante y visualmente espectacular.

Aunque no hay confirmación oficial, las coincidencias numéricas, las referencias sutiles y los easter eggs revelados en el podcast y redes sociales han llevado a muchos a creer que Taylor Swift podría ser la próxima artista en encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

Los fans esperan con ansias una confirmación oficial en los próximos meses, mientras analizan cada detalle de las entrevistas, publicaciones y actuaciones de la artista en busca de nuevas pistas.